МАХАЧКАЛА, 7 сентября. /ТАСС/. Дожди с грозой и градом, а также усиление ветра до 20 м/с ожидаются в Дагестане в ближайшее время. Об этом сообщает ГУ МЧС России по республике.

"Сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 20 м/с. На реках повышение уровней воды до неблагоприятных отметок, в горах сход селей малого объема ожидаются по районам республики с 7 по 8 сентября", - говорится в сообщении.

Экстренные службы рекомендуют гражданам не забывать о мерах безопасности, на дорогах соблюдать скоростной режим. "Находясь на улице, следует обходить рекламные щиты и шаткие строения. Держаться в стороне от линий электропередачи и деревьев", - добавили в пресс-службе.