СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Около 135 автомобилей находится на подходах к Крымскому мосту со стороны Керчи по состоянию на 18:00 мск. Ожидание составляет около часа, сообщается в Telegram-канале о ситуации на подходах к мосту.

В 14:00 мск в очереди ожидали проезда около 1,1 тыс. транспортных средств. Время ожидания составляло более 2 часов.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 135 транспортных средств", - говорится в сообщении.

Уточняется, что со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет.