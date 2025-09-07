Суть инициативы заключается в предоставлении учащимся в возрасте от 14 до 18 лет именной банковской карты с ежегодным пополнением на сумму 10 тыс. рублей для приобретения книг

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Вице-спикер (ЛДПР) Госдумы Борис Чернышов направил письмо главе Минкультуры РФ Ольге Любимовой с предложением создать в России именную банковскую карту для учащихся в возрасте от 14 до 18 лет - "Карту Достоевского" с ежегодным пополнением на 10 тыс. рублей для покупки книг. Документ есть в распоряжении ТАСС.

"В рамках реализации задач по укреплению духовно-нравственных ценностей в молодежной среде, прошу вас рассмотреть возможность разработки и запуска нового культурно-просветительского проекта для школьников - "Карта Достоевского" по успешному образцу "Пушкинской карты", - написал Чернышов.

По его словам, суть инициативы заключается в предоставлении учащимся в возрасте от 14 до 18 лет именной банковской карты с ежегодным пополнением на сумму 10 тыс. рублей для приобретения книг, соответствующих утвержденным критериям, в специализированных книжных магазинах. Средства карты предлагается разрешить тратить на произведения русской и зарубежной классической литературы, входящие в школьную программу и золотой фонд мировой литературы, на произведения современных российских авторов, получившие положительные отзывы экспертного сообщества, а также на историческую и научно-популярную литературу.

В то же время Чернышов подчеркнул, что на средства карты нельзя будет приобретать литературу с признаками пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, экстремизма, насилия, жестокости и иной запрещенной информации. Запрет распространяется также на бульварную литературу и книги иностранных издательств, за исключением классической зарубежной литературы в переводах российских издательств.

Как отмечается в документе, для разработки и утверждения детального перечня критериев предлагается создать рабочую группу с привлечением экспертов из Минкультуры России, Минпросвещения России, Российской академии образования и представителей ведущих библиотек.

Вице-спикер Госдумы выразил уверенность, что реализация проекта "Карта Достоевского" станет значимым шагом в поддержке чтения среди молодежи, отечественных издателей и книготорговцев, а также будет способствовать укреплению культурного суверенитета России.