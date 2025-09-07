Запрет не распространяется на деятельность федеральных и региональных органов власти

КРАСНОДАР, 7 сентября. /ТАСС/. Власти Краснодарского края ввели запрет на фото- и видеосъемку военных объектов, критической инфраструктуры и атак БПЛА в регионе, а также на публикацию такого контента в интернете. Соответствующее постановление подписал губернатор Вениамин Кондратьев, документ опубликован на сайте администрации региона.

По данным Минобороны РФ, ВСУ ежедневно осуществляют атаки на ряд регионов юга России, включая Краснодарский край. Целями киевского режима становятся в том числе объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, а также частные и многоквартирные дома мирных граждан.

Согласно тексту постановления, запрещается "фотографирование, видео- и (или) киносъемку: применения и последствий применения беспилотных летательных аппаратов; применения и последствий применения средств (систем) противодействия беспилотным летательным аппаратам". Под ограничения также попадают съемка мест расположения военных объектов, сил и средств ФСБ, ФСО, Росгвардии, а также объектов энергетики, транспорта и связи. Запрещена публикация фото и видео подобных объектов, а также последствий атак БПЛА.

Запрет не распространяется на деятельность федеральных и региональных органов власти. Мониторингом соблюдения новых правил займутся департамент информационной политики края и Центр управления регионом, которые будут передавать материалы о нарушениях в правоохранительные органы.

Документ вступил в силу после официальной публикации. Замгубернатора поручено разработать закон об административной ответственности за нарушение установленных запретов.