При попытке бегства с позиций их расстреливают на месте, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Командиры избивают до смерти военнослужащих 425-го отдельного штурмового полка ВСУ "Скала" за неповиновение приказам. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Бывший военнослужащий "Скалы" продолжает рассказывать о чудовищных условиях службы и беззаконии в полку. Он уточнил, что при попадании туда у солдат забирают телефоны, документы, а за любое неповиновение командиру военнослужащих избивают до смерти. При попытке бегства с позиций их расстреливают на месте", - сказал собеседник агентства.

Ранее Минобороны Украины и Верховная рада отозвали закон об ужесточении наказания за неповиновение командованию. Собеседник агентства отметил, что это не имеет смысла, так как "в таких подразделениях, как 425-й ОШП, командиры и так решают, как наказывать подчиненных за провинности".

Ранее силовики сообщали, что мобилизованных украинских солдат с серьезными отклонениями по здоровью в 425-м полку направляют в роты, которые отвлекают на себя внимание во время штурмов. Кроме того, военнослужащие полка ВСУ негативно настроены в отношении командования, которое не дает им перевестись в другие подразделения. Из-за этого военные самовольно оставляют части.