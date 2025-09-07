В Югре более 160 спортсменов РФ и СНГ поучаствовали в турнире по конному спорту

В Югре также существует запрос на занятия иппотерапией, власти округа находятся в контакте с семьями, в которых растут дети, нуждающиеся в таком лечении, а также с медицинскими и социальными учреждениями

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 сентября. /ТАСС/. Свыше 160 спортсменов из России и стран СНГ приняли участие в Кубке губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по конкуру и выездке. Об этом сообщил глава округа Руслан Кухарук.

"В Ханты-Мансийске завершились Всероссийские соревнования по конкуру и выездке на Кубок губернатора Югры. В турнире приняли участие 168 спортсменов из России и стран СНГ", - написал губернатор в своем Telegram-канале.

В беседе с ТАСС Кухарук отметил, что в Югре многие годы поддерживается развитие конного спорта, а для достижения больших результатов приоритетное внимание необходимо уделять развитию детско-юношеского спорта, а также удерживать в округе спортсменов-профессионалов, на которых равняется подрастающее поколение. "Сегодняшнее мероприятие - еще одно подтверждение тому, что спортивная школа Югры показывает свои результаты, приятно, что наши спортсмены по различным видам спорта сегодня защищают интересы не только нашего региона, но и страны на международных соревнованиях", - отметил губернатор.

В Югре также существует запрос на занятия иппотерапией, власти округа находятся в контакте с семьями, в которых растут дети, нуждающиеся в таком лечении, а также с медицинскими и социальными учреждениями. "Мы и дальше будем продолжать создавать условия для того, чтобы ребята, которые нуждаются в особом уходе, могли использовать нашу материально-техническую базу и те возможности, которые сегодня есть в Югре для того, чтобы восстанавливаться и проходить адаптацию", - подчеркнул Кухарук.