Президент России поздравил столицу Карачаево-Черкесской Республики с 200-летием

ЧЕРКЕССК, 7 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил существенный вклад столицы Карачаево-Черкесии (КЧР) в укрепление российской государственности в своем приветствии по случаю 200-летия Черкесска. Приветственный адрес зачитал полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка на главном стадионе "Нарт" в КЧР в рамках торжества в честь празднования Дня республики и юбилея ее столицы, передает корреспондент ТАСС.

"Поздравляю вас с 200-летием Черкесска, столицы Карачаево-Черкесской Республики. Основанный на живописных берегах Кубани, город сыграл значимую роль в укреплении российской государственности, развитии Северного Кавказа. Ваши земляки внесли достойный вклад в летопись ратных и трудовых свершений Отечества. <…> Уверен, что и впредь реальными делами и начинаниями вы будете содействовать благополучию, процветанию родного Черкесска и всей России ", - отметил глава российского государства.

Глава республики Рашид Темрезов в своем Telegram-канале отметил, что своими успехами регион обязан федеральному центру.

"За последние годы республика достигла значительных успехов в экономике, образовании и социальной сфере, прежде всего благодаря поддержке президента России Владимира Путина, а также при активном участии федерального центра и полномочного представителя президента в СКФО Юрия Чайки. Благодарен за внимание к вопросам развития и процветания родной Карачаево-Черкесии. Уверен, что совместная работа позволит продолжить поступательное движение республики вперед и обеспечит достойное будущее каждому жителю республики", - написал Темрезов.

Президент России Владимир Путин в марте 2020 года подписал указ о праздновании 200-летия со дня основания Черкесска в 2025 году.

Празднование Дня Карачаево-Черкесии и 200-летия Черкесска проводится 6-7 сентября. Организованы различные фестивали, выставки, театрализованные представления, концерты, патриотические мероприятия и спортивные состязания, развлекательная программа для детей.