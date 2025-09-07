Обычно в первой части встречи министр иностранных дел дает характеристику общей ситуации во внешней политике, во второй - отвечает на вопросы

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет традиционную встречу со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО, приуроченную к началу учебного года.

Обычно глава МИД РФ проводит встречу в МГИМО в первый день учебного года. Однако в первых числах сентября у министра был загруженный график - он вместе с президентом России Владимиром Путиным находился с визитом в Китае, где прошел ряд значимых мероприятий, включая саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Таким образом, у студентов МГИМО будет возможность из первых уст услышать о подробностях визита. Кроме того, министр наверняка не обойдет стороной вопрос украинского кризиса и его урегулирования, а также развития диалога между Россией и США.

Большая встреча Лаврова со студентами и преподавателями МГИМО включает в себя две части: в первой министр дает характеристику общей ситуации во внешней политике, во второй - отвечает на вопросы. Вопросы затрагивают обширный круг тем. Студенты интересуются мнением министра по актуальным внешнеполитическим сюжетам, спрашивают о его студенческих годах, об особенностях работы в МИД, а также о любимых блюдах и предпочтениях в музыке.

В прошлом году студентов интересовали вопросы, касающиеся отношений России с западными странами, Ираном, Китаем и государствами ближнего зарубежья. Кроме того, Лавров рассказал, что его рабочий день длится минимум 10 часов, а проводить отпуск он предпочитает в Горном Алтае и Сибири.

Встреча всегда проходит в дружеской и теплой атмосфере. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, мероприятие уже стало визитной карточкой начала учебного года в МГИМО.