В основном злоумышленники используют татарский и башкирский языки

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Мошенники начали регистрировать фишинговые веб-адреса в доменной зоне .рф, эксплуатируя письменности народов России из-за их визуальной схожести с кириллицей, рассказал ТАСС глава отдела вторичного рынка доменов доменного регистратора "Руцентр" Алексей Спирин.

Регистрация .рф-адресов с использованием символов 17 государственных языков республик России началась 11 августа 2025 года, и по словам Спирина, "с 11 августа это [регистрация фишинговых доменов] и началось".

"В основном используют татарский, башкирский, потому что там очень много схожих букв - "у" похожа, "е" похожа. Это, особенно когда шрифт мелкий, может ввести в заблуждение. Есть "ц" с черточками, но в основном "у" и "е" подделывают", - пояснил он.

Глава группы компаний "Рунити", в которую входит "Руцентр", Андрей Кузьмичев уточнил, что всего с 11 августа для регистрации в национальной зоне. рф стали доступны порядка 25 дополнительных символов из буквенных систем российских народов. Выступая на мероприятии, организованном "Руцентром", он признал, что это "окно для фишинга" на основе схожести этих символов с кириллическим алфавитом.

"Мы их всех (регистрирующих адреса с буквами из языков народов РФ - прим. ТАСС) видим, но, к сожалению, ничего не можем сделать, они по факту ничего не нарушают. Я так понимаю, что, пока нет сайта и не нарушаются ничьи права (компаний, владеющих брендами - прим. ТАСС), то и предъявить-то нечего. Если на домен сайт-клон повесят, тут уже можно будет подумать", - добавил Спирин.

В доменной среде существует такой феномен, как киберсквоттинг - деятельность по регистрации доменов, в которых читаются названия существующих торговых марок или созвучные наименования. Широко известен один из его видов, тайпсквоттинг - создание сайтов-имитаций реальных с ошибками в названии, что используется в фишинговых схемах, основанных на невнимательности пользователей.