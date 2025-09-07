В частности, в Президентской библиотеке представят проект "Война и деньги"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Поминальные списки погибших в блокаду прочтут в Петербурге 8 сентября на разных площадках города. День памяти жертв блокады начнется с торжественно-траурных возложений цветов к знаковым местам, а вечером Дворцовый и Троицкий мосты украсит памятная подсветка в цветах ленты Ленинградской Победы, сообщили в Комитете по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга.

"Пролеты мостов будут оформлены оливковой подсветкой, опоры - зеленой. Специальный режим подсветки будет работать с вечера 8 сентября до утра 9 сентября согласно графику работы наружного освещения", - говорится в сообщении.

В Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда в этот день представят первый в России интерактивный VR-проект "Бункер Трибуца". После в Соляном переулке начнется акция-концерт "Мужество нас не покинет" с участием народных артистов России Светланы Крючковой и Михаила Гантварга. Также будет развернута выставка военной техники.

В Президентской библиотеке публике представят проект "Война и деньги" и откроют выставку "Финансово-экономический фронт блокадного Ленинграда". В Военно-медицинском музее откроется музейно-патриотический комплекс "Медицина Великой Победы".

Помимо памятных мероприятий, в этот день Архивный комитет Петербурга опубликует документы, посвященные Памяти жертв блокады, которые ранее не демонстрировались публике.

К мероприятию также присоединятся почти все музеи Санкт-Петербурга и его пригородов.

Память в кино и театре

В кинотеатре "Родина" в память о жертвах блокады состоится премьерный показ анимационного фильма "Голоса Ленинграда".

Вечерние театральные постановки пройдут в Большом театре кукол и театре "Балтийский дом". В Исаакиевском соборе вечером Концертный хор Санкт-Петербурга под руководством Владимира Беглецова представит программу "Час мужества Ленинграда".

О блокаде

Блокада Ленинграда продолжалась 872 дня (с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года), общее количество ее жертв, по последним данным, превышает миллион человек. Несмотря на осаду, в городе продолжали работать промышленные предприятия, школы и учреждения культуры. С осени 1941 года было предпринято пять попыток прорвать блокаду, однако удачной оказалась лишь шестая - операция "Искра" в январе 1943 года. Полностью снять блокаду удалось лишь год спустя, 27 января 1944 года.

В октябре 2022 года Санкт-Петербургский городской суд признал блокаду города войсками нацистской Германии и их пособниками военным преступлением, преступлением против человечности и геноцидом, а сумма ущерба городу и его жителям превысила 35 трлн рублей в пересчете на современную валюту. 2 ноября 2013 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, в соответствии с которым 27 января стало именоваться Днем полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками.