Генпрокурор напомнил про недавнее рекордное подорожание картофеля

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Прокуроры в связи с ростом цен на продукты питания в первом полугодии 2025 г. объявили предостережения руководителям более 5 тыс. хозяйствующих субъектов. Об этом в интервью РБК сообщил генпрокурор России Игорь Краснов.

"Только в первом полугодии 2025 года прокуроры по моему поручению дали оценку более чем 400 случаям роста цен на продукты питания. По итогам руководителям 5 300 хозяйствующих субъектов объявлены предостережения. Эту работу мы проводили совместно с правительством, ФАС, сельхозпроизводителями, ретейлерами. Главное здесь - прямое и честное общение с бизнесом", - сказал Краснов.

По его словам, в этом году руководители 12 крупнейших сельхозпредприятий предостережены прокурорами после экономически необоснованного роста оптово-отпускных цен на сырое молоко и сливочное масло. "Хочу заметить, мы не о дорогих деликатесах говорим. Дорожают картошка, яйца, молоко, масло, то есть то, без чего прожить нельзя. Но некоторые недобросовестные производители, поставщики или продавцы позволяют себе вот таким образом наживаться. Не выйдет", - предупредил генпрокурор.

Он напомнил про недавнее рекордное подорожание картофеля. И только целый комплекс проведенных мероприятий, в том числе и при участии прокуроров, позволил стабилизировать цены.