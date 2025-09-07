Игорь Краснов поручил прокурорам обеспечить пристальный надзор за "любителями начислений" и давать принципиальную оценку любым фактам злоупотреблений

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Ресурсные и обслуживающие организации допускают злоупотребления при формировании тарифов ЖКХ. Об этом сообщил генпрокурор России Игорь Краснов в интервью РБК.

"Прокурорами выявляются случаи, когда в тарифные решения необоснованно включаются ранее учтенные затраты, а также расходы, прямо не связанные с оказанием коммунальных услуг. Приведу наиболее вопиющие примеры, по-другому их не назовешь: оплата корпоративных мероприятий, онлайн-тренингов, командировок работников, а также проезда к месту отдыха членов их семей", - рассказал он.

По его словам, прокуратура требует "устранить те некрасивые моменты, когда в тарифы включаются, допустим, приобретение автомобилей представительского класса, проведение обучающих семинаров с выездом в другие регионы с полной оплатой и так далее".

Краснов сообщил, что поручил прокурорам за всеми такими "любителями начислений" обеспечить пристальный надзор и давать принципиальную оценку любым фактам злоупотреблений. "Мы потребовали откорректировать тарифы на общую сумму свыше 5,7 млрд руб.", - сообщил генпрокурор.

Он подчеркнул, что сфера ЖКХ является одной из наиболее чувствительных. "Результаты проверок, к сожалению, невольно наводят на мысль, что чиновники используют понятие "тариф" в качестве "страшилки на ночь" для добросовестных плательщиков. Особенно когда речь идет об увеличении стоимости услуг, как это произошло этим летом с 1 июля", - сказал он.