Лидер партии Леонид Слуцкий заявил, что программы в таких группах должны адаптировать, а педагогов обучать

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Государство должно выделять специальное финансирование на кружки и секции для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Об этом лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил в своем докладе "Неравенство в дополнительном образовании школьников в России", который есть в распоряжении ТАСС.

"ЛДПР настаивает: государство обязано выделять специальное финансирование на кружки и секции для детей с ОВЗ. Программы должны быть адаптированы, педагоги - обучены. Это вопрос равных прав, не благотворительности. Хотя и дополнительные ресурсы в виде социально значимых программ и проектов от фондов и НКО не помешают", - сказал Слуцкий.

Он подчеркнул, что многие дети с инвалидностью лишены не только занятий, но и общения со сверстниками. "Речь даже не идет о повсеместной инклюзивности, это отдельный и тоже затратный вопрос. Мы говорим хотя бы о специализированных кружках для детей с инвалидностью", - добавил депутат.

Лидер ЛДПР подчеркнул "крайнюю дороговизну оборудования школ для комфортного обучения в них детей-инвалидов". "По официальным данным, охват дополнительным образованием у них значительно меньше, чем у практически здоровых детей - 65%. Опять с поправкой на лукавство статистики", - заключил он.