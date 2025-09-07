Работы проведут до конца 2025 года

ВЛАДИВОСТОК, 8 сентября. /ТАСС/. Места для установки дополнительных гидрометеорологических станций, данные с которых позволят сделать прогнозы более точными, определят в Приморье до конца года. Об этом ТАСС сообщила первый вице-губернатор Приморского края, председатель правительства региона Вера Щербина на полях X Восточного экономического форума (ВЭФ).

"При выполнении модельных работ в конце 2025 года будут определены конкретные места постановок дополнительных гидрометеорологических станций, результаты измерений на которых будут крайне необходимы для точного прогноза и выработки практических рекомендаций правительству Приморского края, МЧС", - сообщила Щербина.

Она добавила, что к концу 2025 года будет завершен первый этап образования Дальневосточного природно-климатического центра. "В настоящее время создан консорциум под управлением ДВО РАН, в который входят пять институтов ДВО РАН: Дальневосточный геологический институт, Институт автоматики и процессов управления, Институт экономических исследований, Тихоокеанский институт географии, Тихоокеанский океанологический институт им. В. И. Ильичева. В рамках созданного консорциума выполняются госзадания Минобрнауки прикладной направленности по тематике гранта губернатора Приморского края", - добавила первый вице-губернатор.

Центр будет выполнять работы и в других регионах страны. Там будут привлекаться организации и специалисты конкретных регионов. В настоящее время прорабатываются направления работ по заказу правительства Сахалинской области.

Офис природно-климатического центра будет расположен в помещениях здания Дальневосточного отделения РАН, в центре Владивостока. Там, наряду с оборудованными рабочими местами, будет размещено сетевое хранилище, связанное с суперкомьютером Института автоматики и процессов управления ДВО РАН.

