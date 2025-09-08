В России раскрываемость IT-преступлений приблизилась к 30%

Большинство таких преступлений по-прежнему совершается в интернете

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов раскрыли за 7 месяцев текущего года почти 30% преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ в ответ на соответствующий запрос агентства.

"Раскрываемость преступлений в указанной сфере составила 28,9%", - сказали в пресс-центре. Большинство таких преступлений по-прежнему совершается в интернете, за 7 месяцев их количество выросло на 2,2% и превысило 355 тысяч.

Всего в России в январе-июле 2025 года зарегистрировано 424,9 тыс. преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации.

В прошлом году раскрываемость киберпреступлений составила всего лишь порядка 23%.