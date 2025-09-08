Специалистам уже удалось отсоединить хвост и поднять его на поверхность, сообщили в Камчатском краевом отделении Русского географического общества

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 сентября. /ТАСС/. Самолет американского производства, участвовавший в Курильской десантной операции в 1945 году, начали поднимать со дна озера на Камчатке. Вероятнее всего, это одно из 32 воздушных судов, которые делали остановку на полуострове в годы войны, сообщили ТАСС в Камчатском краевом отделении Русского географического общества.

"Эту работу ведут наши федеральные коллеги из РГО, вероятнее всего, это один из 32 американских самолетов, которые останавливались на Камчатке на дозаправку или на ремонт. Которые смогли ремонтировать - они улетали, некоторые бросали. Скорее всего, это один из брошенных здесь самолетов", - рассказали в региональном отделении РГО.

Уточняется, что специалистам уже удалось отсоединить хвост самолета и поднять его на поверхность. Как сообщили ТАСС в Кроноцком заповеднике, на территории которого и ведутся работы, речь идет об истребителе Пи-63 "Кингкобра" (P-63 Kingcobra). Его СССР получил от США по ленд-лизу. Воздушное военное судно потерпело крушение во время тренировочного полета. Обследование показало, что хвостовая часть истребителя отломилась, винт закручен, кабина частично покрыта илом, но сохранилась.

18 августа 1945 года из Петропавловска-Камчатского началась военная десантная операция по освобождению Курильских островов, которая поставила победную точку во Второй мировой войне. В честь памятной даты в регионе прошли выставка образцов вооружения и военной техники, экскурсии на военный корабль, мастер-класс по пошиву маскировочных сетей и изготовлению свечей, показ тематических кинофильмов, церемония закладки камня будущей часовни в честь подвига освободителей Курильских островов от японских захватчиков и другие мероприятия. Кроме того, в регионе был создан спектакль под названием "Баллада о Курильском десанте", в котором заняты более 50 человек, в том числе не профессиональных актеров из числа обычных жителей Камчатского края.