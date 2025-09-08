Они помогут жителям города снизить уровень тревожности, преодолеть стресс и вернуться к привычной жизни

ВЛАДИВОСТОК, 8 сентября. /ТАСС/. Психологи Пожарно-спасательной службы Сахалинской области с 9 сентября начнут работать с жителями Северо-Курильска, чтобы помочь им справиться с последствиями пережитых в июле землетрясения и цунами. Об этом сообщает пресс-служба администрации Северо-Курильского муниципального округа.

"Прошедшие события 30 июля 2025 года стали серьезным испытанием для каждого из нас. Испытанные страх, тревога и напряжение - это абсолютно нормальная реакция на ненормальные обстоятельства. Важно помнить: вы не остались один на один со своими переживаниями. В наш город прибыли профессиональные психологи, чтобы помочь нам всем справиться с последствиями пережитого", - говорится в сообщении.

Уточняется, что выездная группа психологической помощи от областного казенного учреждения "Пожарно-спасательная служба Сахалинской области" начнет работу 9 сентября. Их задача - помочь жителям города снизить уровень тревожности, преодолеть стресс и вернуться к привычной жизни.

Утром 30 июля у берегов Камчатки произошло мощное землетрясение. Оно стало сильнейшим в регионе с 1952 года. Его магнитуда, по данным властей, достигла 8,8. На Камчатке ввели режим повышенной готовности. Сильное землетрясение также ощутили в Северо-Курильске.