Платформу госзакупок для учебных заведений могут расширить на все регионы

Пилотный проект уже запустили в Рязанской области, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Решение о масштабировании на все регионы России цифровой платформы государственных закупок для образовательных учреждений будет принято по результатам пилотного проекта. Об этом ТАСС сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

Ранее участники сессии "Современное образование: новая инфраструктура, единый стандарт и передовые решения для оснащения" в рамках ВЭФ сообщили, что объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ) и группа компаний "Просвещение" создадут цифровую платформу государственных закупок для российских образовательных учреждений.

"Пилотный проект уже запустили 1 сентября в Рязанской области. В этом эксперименте участвуют 10 образовательных учреждений региона. По его результатам будет приниматься решение о масштабировании проекта на все субъекты РФ", - сказал он.