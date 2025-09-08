Регионы часто сталкиваются с некачественным оборудованием и ненадежными поставщиками, отметил министр просвещения РФ

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Новая цифровая платформа государственных закупок для российских образовательных учреждений позволит сделать закупки удобными, быстрыми и прозрачными. Об этом ТАСС сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

Ранее участники сессии "Современное образование: новая инфраструктура, единый стандарт и передовые решения для оснащения" в рамках ВЭФ сообщили, что объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ) и группа компаний "Просвещение" создадут цифровую платформу государственных закупок для российских образовательных учреждений.

"Сейчас мы видим, что регионы часто сталкиваются с поставками некачественного оборудования из-за участия в торгах ненадежных поставщиков и попытками продать товар по завышенной цене. Цифровая платформа позволит решить эту проблему, сделать закупку прозрачной, быстрой и удобной. Это также упростит закупку для сельских школ и образовательных учреждений отдаленных регионов. Школы смогут сравнивать товары разных продавцов, решать, какое оборудование и по какой стоимости им необходимо", - сказал он.

Пилотный проект по госзакупкам на образовательные нужды через единую платформу уже запущен в Рязанской области, где первые 10 учебных заведений совершили тестовые закупки.