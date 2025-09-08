Сначала необходимо обеспечивать базовые потребности, отметила программный директор дискуссионной площадки Росконгресс "Урбан Хаб"

ВЛАДИВОСТОК, 8 сентября. /ТАСС/. Качество городской среды как фактор удержания населения в малых городах слишком переоценен, считает генеральный директор арх-градостроительного бюро "Мастер’с план", программный директор дискуссионной площадки Росконгресс "Урбан Хаб" на Восточном экономическом форуме Юлия Зубарик. По ее словам, если экономика города не сложилась, то комфортные парки и скверы ему не помогут.

"Когда у нас на площадке один спикер привел данные ВЦИОМ, что 57% жителей готовы сменить город, если на новом месте будет комфортная городская среда, я была прямо возмущена такой оценкой. Не нужно переоценивать значение комфортной городской среды. Это важно, но это далеко не первая и не главная составляющая жизни горожанина. И сначала нужно закрывать базовые потребности в наличии работы и стабильной зарплаты, потом в социальном обеспечении и медицине, потом в самореализации, и только потом где-то идет зеленый парк", - сказала она в беседе с ТАСС.

Она добавила, что вопрос о том, что делать с малыми городами, откуда постоянно идет убыль населения, остается открыт, в профессиональной среде единого мнения пока не вырабтано.

"Начинать, конечно, надо с экономики. Но нужно и быть откровенным, если за 200-300 лет существования города его экономическая деятельность не сложилась, то откуда она возьмется сегодня? Нужно смотреть на ситуацию объективно и даже цинично. В условиях продолжающегося демографического спада в России нужно вкладывать усилия и ресурсы туда, где есть перспектива, и оставить то, что перспективы не имеет", - заявила собеседница агентства.

