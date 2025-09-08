В Якутии проекты КРТ позволят расселить 138 тыс. кв. м аварийного жилья

Министр строительства региона Виктор Романов сообщил, что суммарная площадь территорий подлежащих комплексному развитию составляет 141,43 га

ЯКУТСК, 8 сентября. /ТАСС/. Проекты комплексного развития территории (КРТ), которые реализуются на территории Якутии, позволят снести 288 аварийных многоквартирных домов площадью свыше 138 тыс. кв. м жилья. Об этом сообщил ТАСС министр строительства Якутии Виктор Романов.

"Сейчас в республике реализуются 16 проектов КРТ с градостроительным потенциалом жилой застройки 1 млн 243,12 тыс. кв. м. При реализации данных проектов запланировано расселение и снос 288 аварийных МКД площадью 138,45 тыс. кв. м. Суммарная площадь территорий подлежащих комплексному развитию составляет 141,43 га", - сообщил Романов.

Наибольшее количество проектов КРТ насчитывается в Якутске - 10, в Алдане - 5, в Ленске - 1.

Он уточнил, что региональным кабмином совместно с окружной администрацией Якутска идет работа по принятию решений еще по трем перспективным территориям КРТ с градостроительным потенциалом свыше 386 тыс. кв. м.