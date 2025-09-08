SuperJob рассказал, насколько зарплаты рабочих в регионах ниже, чем в Москве

Аналитики несколько лет подряд наблюдают тенденцию сокращения разрыва между столицей и городами-миллионниками

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Заработные платы квалифицированных рабочих в Москве в среднем примерно на четверть выше, чем в других городах-миллионниках, при этом постепенно разрыв сокращается. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы SuperJob, которые имеются в распоряжении ТАСС.

Аналитики уже несколько лет подряд наблюдают тенденцию сокращения разрыва в зарплатах между столицей и регионами. "За прошедший год разница в зарплатах сильнее всего сократилась в Новосибирске и Ростове-на-Дону - на 4 п.п. зарплаты в этих городах стали ближе к уровню столичного рынка труда", - говорится в итогах исследования.

Согласно данным SuperJob, в Санкт-Петербурге зарплаты рабочих по сравнению с московским рынком труда ниже на 6-7%, в Волгограде - на 30-31%, в Екатеринбурге - на 15-16%, в Казани и Красноярске - на 20-21%, в Краснодаре - на 21-22%, в Новосибирске - на 19-21%, в Омске - на 28-29%, и в Перми - на 27-28%.

Также примерно на четверть по сравнению с Москвой зарплаты ниже в Воронеже (на 26-27%), Нижнем Новгороде (на 23-24%), Ростове-на-Дону (на 22-23%), Самаре (на 25-26%), Уфе (на 25-27%) и Челябинске (на 23-25%).