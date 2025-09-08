Достичь этого удалось с помощью высокоточной типографской печати

СЕВАСТОПОЛЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Новая мера защиты бюллетеней против подделки начала использоваться на губернаторских выборах в Севастополе в 2025 году. Впервые на оборотную сторону нанесли надпись микрошрифтом, сообщила ТАСС председатель Севастопольской городской избирательной комиссии Нина Фаустова.

"На бюллетенях, которые предназначены для голосования на выборах губернатора, нанесена надпись микрошрифтом размером 200 микронов. Ее невозможно прочитать невооруженным глазом, со стороны она выглядит как красные полоски. Подделать надпись кустарно невозможно, а без нее комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), которыми оснащены все участки Севастополя, не признают бюллетень действительным", - рассказала глава горизбиркома.

Она пояснила, что достичь такого эффекта можно только с помощью высокоточной типографской печати. "У нас, в Севастополе, такое используется впервые. И, насколько мы знаем, в России в этом году это тоже новинка. ЦИК России определил, что такая степень защиты нужна, и в этом году мы ее тестируем", - отметила Фаустова.

Она добавила, что найти типографию, которая обеспечила бы такое качество печати, было непросто. Но в итоге выполнить задачу смогло севастопольское предприятие - и впервые за последние годы бюллетени изготовили в регионе, а не в соседней Республике Крым.

"Для нас это важно и удобно - проще обеспечить логистику, так как бюллетени сразу развозятся в территориальные избирательные комиссии, оттуда - в участковые избирательные комиссии (УИК). И [наличие типографии в Севастополе] удобно нашей полиции, которая обеспечивает их охрану с того момента, как только начинается печать, раньше им приходилось ездить в Симферополь", - уточнила собеседница агентства.

О выборах губернатора

Досрочное голосование на выборах губернатора Севастополя пройдет с 3 по 11 сентября, основные дни голосования - 12-14 сентября. В Севастополе будут работать 187 участковых избирательных комиссий, все они оснащены КОИБ. Кроме того, традиционно УИК образованы в городской больнице №1, на кораблях и судах. Организованы 14 участков в Москве и 4 - для военнослужащих в зоне СВО.

С 2019 года регион возглавляет Михаил Развожаев, который сначала был назначен врио губернатора, когда его предшественник Дмитрий Овсянников был освобожден от должности президентом. В сентябре 2020 года Развожаев победил на выборах губернатора, набрав 85,72% голосов при явке 48,28%. Он участвует в выборах как кандидат от партии "Единая Россия". Помимо него кандидатами на должность губернатора города Севастополя зарегистрированы управляющий благотворительной общественной организацией Сергей Круглов (партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), моряк Геннадий Кушнир (КПРФ), вице-спикер заксобрания Севастополя Илья Журавлев (ЛДПР) и экономист Ирина Салина ("Новые люди").