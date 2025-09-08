Также ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в столице в сентябре прогнозируется затяжное бабье лето

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Солнечная, теплая погода ожидается в Москве и Подмосковье в понедельник. Температура воздуха прогреется в столице до плюс 24 градусов, а в Московской области - до плюс 25, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В Москве и по области сохранится солнечная, сухая и по-летнему теплая погода <...>. Температура воздуха в столице составит от плюс 21 до плюс 24, по области от 20 до 25 [градусов] тепла, что соответствует климатической норме макушки лета", - написал синоптик в своем Telegram-канале.

Ранее Тишковец сообщал, что в Москве в сентябре прогнозируется затяжное бабье лето. Столичные столбики термометров будут колебаться в районе 20 градусов тепла, что на 5 градусов выше месячной нормы. Метеорологическая осень наступит только во второй половине сентября.