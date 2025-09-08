Около четверти респондентов считают, что подобные выражения загрязняют язык, свидетельствуют результаты исследования контентной платформы "Дзен" и портала "Грамота.ру"

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Лишь каждый десятый россиянин употребляет в речи такие слова, как "пикми", "кринж" и "катка". При этом около четверти считают, что подобные выражения загрязняют язык, свидетельствуют результаты исследования контентной платформы "Дзен" и портала "Грамота.ру", которое имеется в распоряжении ТАСС.

В опросе приняли участие 1,3 тыс. респондентов из разных регионов России. Мужчины составили 59% опрошенных, женщины - 41%.

"Ризз" и "дейлик" - слова, которые загрязняют язык (так считают 25% и 24% опрошенных соответственно). Среди других выражений, к которым они относятся хуже всего - "флекс" (23%), "лабубу" (21%), "скибиди" и "промпт" (по 17%). 9% опрошенных отметили, что любое сленговое слово может быть уместно в определенной ситуации. При этом лишь 10% россиян признались, что используют в разговорной речи сленговые слова и выражения вроде "пикми", "катка" или "кринж", - говорится в результатах исследования.

Аналитики отметили, что большинство респондентов свободно употребляет в речи старые заимствования, которые стали частью языковой нормы - например, слова "диван", "зонт", "бутерброд". Этот вариант ответа выбрали 43% опрошенных при возможности множественного выбора. На втором месте более новые заимствования: "менеджер", "компьютер", "супермаркет".

Согласно итогам опроса, слова, обозначающие реалии из других культур ("суши", "сафари"), используют 34% опрошенных. Профессиональный сленг, который отражает актуальное состояние профессиональной области и включает множество недавних еще не "переваренных" языком заимствований, вроде слов "рефакторинг" в IT или "фьючерсов" в финансовой сфере, вызывает довольно сильное раздражение. Это отметила треть опрошенных.

"Среди заимствований, с которыми россияне часто сталкиваются в жизни - слова "изи" (31%), "софт скиллс" (25%), "латте" (21%), а также "промпт" (20%) и "митап" (15%). Обычно респонденты встречаются с новыми заимствованиями в неформальном общении - такой вариант выбрали 42% опрошенных. В соцсетях с заимствованиями сталкивается 41% респондентов, в профессиональном общении - 38%, в СМИ - 16%", - говорится в результатах анализа.