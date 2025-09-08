Синоптик Тишковец: в Москве в День города ожидается солнечная погода

Благодаря западной периферии антициклона с центром над Средним Поволжьем, в столице сохранится солнечная, сухая и теплая погода

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Теплая и солнечная погода без осадков прогнозируется в Москве в День города. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

"В День города (13 и 14 сентября), благодаря западной периферии антициклона с центром над Средним Поволжьем, в Москве сохранится солнечная, сухая и теплая погода. Ветер южных румбов, по силе не более 2-7 м/с. В сумерках около плюс 10, в дневные часы в субботу плюс 17 - плюс 20, в воскресенье плюс 18 - плюс 21, что на 3-4 градуса теплее климатической нормы сентября. Атмосферное давление продолжит медленно расти и составит 760 мм ртутного столба", - написал Тишковец.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что на День города в Москве, 13 и 14 сентября, запланировано около 140 мероприятий.