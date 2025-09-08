Председатель Совфеда отметила, что в годы войны лишения испытывала вся страна, однако самые суровые тяготы пришлось пережить ленинградцам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Молодому поколению необходимо рассказывать правду о подвиге жителей блокадного Ленинграда, которые жили в нечеловеческих условиях 872 дня. Об этом написала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в письме губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову в День памяти жертв блокады Ленинграда.

"Каждый год 8 сентября мы отдаем дань памяти жертвам блокады Ленинграда. <...> Наш долг - сохранить и передать современной молодежи правду об этом бессмертном подвиге, воспитать у юного поколения чувство патриотизма и гордости за Родину. Низкий поклон всем пережившим ужасы блокады ветеранам, вечная слава тем, кто погиб, но не отступил и не сдал любимый город врагу", - написала она.

Председатель Совфеда отметила, что в годы войны лишения испытывала вся страна, однако самые суровые тяготы пришлось пережить ленинградцам. В нечеловеческих условиях они находили средства и силы для жизни, трудились на оборонных предприятиях, воевали в дивизиях народного ополчения, проявляли высочайший героизм и мужество, отметила она.

8 сентября в Санкт-Петербурге ежегодно отмечается День памяти жертв блокады. Выбор даты обусловлен тем, что во время Великой Отечественной войны 8 сентября 1941 года немецкие и финские войска начали блокаду Ленинграда. Ленинград стал единственным в мировой истории крупным городом, который смог выдержать почти 900-дневное окружение.