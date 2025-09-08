Они будут находиться в Мелитополе и Бердянске

МЕЛИТОПОЛЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Два центра бесплатной юридической помощи населению впервые откроются в Мелитополе и Бердянске Запорожской области в 2025 году. Об этом сообщил ТАСС председатель Общественной палаты региона Антон Бибаров-Государев.

"В регионе помимо Общественной палаты оформились общественные организации достаточно солидные, такие как, например, Ассоциация юристов России. И в течение месяца мы откроем два первых в регионе негосударственных центра бесплатной юридической помощи населению. Это альтернативные площадки не только для получения юридической консультации, но и комплексов юридических услуг, например, составление исков, заявлений, жалоб. Эта работа стала возможной благодаря поддержке Фонда президентских грантов. Откроются центры в Мелитополе и Бердянске", - сказал он.

Бибаров-Государев дополнил, что Ассоциация юристов России уже работает в этом направлении с региональным управлением Федеральной службы исполнения наказаний.

"Специалисты активно взаимодействуют в оказании помощи тем лицам, которые уже отбыли наказание. Это сложная категория, они выходят в среду, зачастую у них ничего нет, им нужно помочь адаптироваться", - пояснил председатель запорожской ОП.