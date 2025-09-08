Фигуранткой уголовного дела стала несовершеннолетняя жительница города Назарово

КРАСНОЯРСК, 8 сентября. /ТАСС/. Первое уголовное дело за предоставление данных карты для мошеннических переводов возбудили в Красноярском крае. Фигурантом дела стала 16-летняя школьница, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

"В Красноярском крае возбуждено первое уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей. Фигуранткой уголовного дела стала несовершеннолетняя жительница города Назарово. <…> В отношении девушки возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет", - сказали в главке.

По информации полиции, 16-летняя школьница нашла в социальной сети объявление о работе в удаленном формате. Она связалась с авторами объявления, и ей предложили предоставить данные банковской карты, на которую будут поступать денежные средства, которые девушка в свою очередь должна будет переводить на определенные реквизиты. Девушка согласилась и в течение нескольких дней осуществляла переводы, за что получила 1,6 тыс. рублей. При этом в полицию обратилась женщина с заявлением о том, что стала жертвой мошенников. Похищенные у нее деньги поступили на счет школьницы, после чего она перенаправила деньги на другие счета.

Школьнице избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. В рамках расследования уголовного дела ее сотовый телефон был изъят для проведения экспертиз.