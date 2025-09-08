В Подмосковье утром 8 сентября наблюдался радиационный туман

Туман образуется за счет ночного выхолаживания приземного слоя воздуха, когда на 2-3 часа температура воздуха понижается до температуры точки росы

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Утром в понедельник на севере и северо-западе Подмосковья был зафиксирован радиационный туман, сообщила метеоролог Татьяна Позднякова.

"Густой утренний туман 8 сентября наблюдался на севере и северо-западе Подмосковья. В Клину видимость в тумане сокращалась до 50 метров, в Волоколамске до 200 метров. Это типичные радиационные туманы, образующиеся за счет ночного выхолаживания приземного слоя воздуха, когда на 2-3 часа температура воздуха понижается до температуры точки росы", - написала синоптик в Telegram-канале.

Она отметила, что при таких обстоятельствах туман висит над дорогами и полями, а не над реками, так как температура воды в реках Подмосковья в течение суток меняется мало.