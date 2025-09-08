В том числе за услуги ЖКХ и штрафы ГАИ

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Певица Лада Дэнс имеет задолженность на сумму почти 114 тыс. рублей, в том числе за коммунальные платежи и неоплаченные штрафы ГИБДД. Это следует из судебных и других материалов, с которыми ознакомился ТАСС.

Так, с июля 2024 года по сентябрь текущего года в отношении Дэнс открыто 12 исполнительных производств. Пять из них касаются взыскания задолженности по коммунальным платежам на сумму более 87 тыс. рублей. В настоящее время четыре производства прекращены на основании п. 3 и п. 4 ч. 1. ст. 46 закона "Об исполнительном производстве".

Приставами открыты три исполнительных производства в связи с неоплаченными в срок штрафами ГИБДД и исполнительные сборы по ним. Сумма взыскания - 4 250 рублей. Одно производство открыто из-за неоплаченного штрафа за парковку на сумму 5 тыс. рублей. Кроме того, по материалам из суда, об уклонении Дэнс исполнения административного наказания открыты исполнительные производства.

Лада Дэнс - российская актриса кино и телевидения, эстрадная и джазовая певица. Известна шлягерами "Девочка-ночь", "Аромат любви", "Регги в ночи".