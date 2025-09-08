Ток-шоу будут транслировать с понедельника по четверг в 19:50

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Ток-шоу "Пусть говорят" возвращается в эфир Первого канала после летнего перерыва. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вещателя.

"Сегодня, 8 сентября, в эфир Первого канала возвращается [ток-шоу] "Пусть говорят", - сказали в пресс-службе.

Программа будет выходить в эфир с понедельника по четверг в 19:50.

"После летнего перерыва мы возвращаемся в эфир с удвоенной энергией, чтобы снова обсуждать то, что волнует, радует и тревожит. Для нас важно не только рассказывать громкие истории, но и слышать людей, которые доверяют нам самое сокровенное", - отметил ведущий шоу Дмитрий Борисов, его слова привели в пресс-службе.