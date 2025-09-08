Федеральное финансирование получат 56 субъектов России

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Правительство России в 2026-2027 годах направит свыше 7,4 млрд рублей из федерального бюджета на обновление медицинского оборудования в рамках региональных проектов "Борьба с онкологическими заболеваниями". Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

"Распоряжение о распределении этих средств между регионами подписал председатель правительства Михаил Мишустин, - говорится в сообщении. - Федеральное финансирование получат 56 субъектов. Оно необходимо для модернизации техники, используемой при радиологических методах диагностики или терапии онкологических заболеваний, а также для дооснащения или переоснащения медучреждений таким оборудованием".

В 2026 году в регионы будет направлено более 3,9 млрд рублей, а в 2027 году - свыше 3,5 млрд рублей.

Мероприятия региональных проектов - часть работы по реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями", который входит в состав нового национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".