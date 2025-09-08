Ведутся переговоры с административным центром китайской провинции Ляонин - городом Шэньян, сообщил врио заместителя председателя правительства Курской области Левон Осипов

КУРСК, 8 сентября. /ТАСС/. Власти Курской области начнут работу над установлением побратимских связей с одним из городов КНДР, были получены соответствующие предложения МИД России. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн на заседании облправительства.

"В работе - установление побратимских связей с одним из городов КНДР, соответствующие предложения из МИД России мы получили, сейчас также это начнем отрабатывать. Рассчитываю, что депутаты Курского городского собрания эту инициативу поддержат", - сказал он.

На заседании врио заместителя председателя правительства Курской области Левон Осипов также сообщил, что ведутся переговоры о побратимстве Курска с административным центром китайской провинции Ляонин - городом Шэньян. "Изучаем опыт других аналогичных соглашений, смотрим, что применимо к Курской области. Чтобы мероприятия были конкретными, учтем подготовку к 1000-летию города Курска", - добавил Осипов.