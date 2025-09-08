Также был побит рекорд среднесуточной температуры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. В Санкт-Петербурге в 2025 году 7 сентяьря стало рекордным по среднесуточной температуре. Кроме того, в этот день было отмечено самое продолжительное солнечное сияние за 65 лет, сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

"Что надо отметить, но уже совершенно четко, это достижение среднесуточной температуры в Санкт-Петербурге вчера впервые в истории города плюс 20,1 градуса. Так что это получился самый теплый день, но конкретно для 7 сентября. Даже в прошлом экстремально рекордном 2024 году такого не было, все рекорды начались во второй декаде. До этого самым теплым днем было 7 сентября 2018 года с температурой плюс 19,8 градуса", - отметил Колесов.

По солнечному сиянию "за последние 65 лет солнце вчера, 7 сентября, светило в Санкт-Петербурге самое продолжительное время - 12,5 часа", также рассказал синоптик. До этого года 7 сентября солнце светило в городе дольше всего в 1964 году - ровно 12 часов.

Вместе с тем в Петербурге три дня подряд максимальная температура воздуха превышает 25 градусов. "Рекордов не бьем, так как экстремумы в эти дни были выше плюс 27 градусов, но очень тепло и пока все без изменений", - добавил Колесов. По его словам, на этой неделе до выходных дней осадки не прогнозируются.