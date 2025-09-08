Президент назвал состязания значимым событием для детско-юношеского спорта

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям проходящих в Краснодарском крае XVII Всероссийских юношеских Игр боевых искусств, назвав эти состязания значимым событием для детско-юношеского спорта.

"Предстоящие состязания по праву считаются значимым событием в сфере детско-юношеского спорта. С каждым годом они укрепляют свой объединяющий потенциал и сложившиеся традиции, расширяют круг участников, а главное - вносят содержательный, деятельный вклад в продвижение ценностей активного образа жизни среди подрастающего поколения, в развитие таких важных личностных качеств, как сила духа и твердый характер, самодисциплина, выдержка и целеустремленность", - говорится в послании главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

Президент выразил уверенность, что мероприятие пройдет на высоком организационном и творческом уровне, а юноши и девушки покажут отличную подготовку и мастерство, получив, кроме того, практический опыт в освоении боевых искусств. "Желаю вам спортивной удачи и ярких, незабываемых побед", - добавил Путин.