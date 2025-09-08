За выплатами обратились свыше 120 тыс. жителей региона

БЕЛГОРОД, 8 сентября. /ТАСС/. Выплаты в Белгородской области получили свыше 120 тыс. пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, к которым также относятся атаки со стороны Вооруженных сил Украины. Общая сумма выплат составляет более 12 млрд рублей, сообщили в понедельник на оперативном совещании регионального правительства.

"По состоянию на 5 сентября текущего года за выплатами обратились свыше 120 тыс. граждан. Всего выплачено более 12 млрд рублей за счет средств бюджетов различного уровня и внебюджетных источников" - сказали на оперативном совещании.

Эксперты напомнили, что единовременная помощь при ЧС природного и техногенного характера, а также в результате террористических актов, составляет 15 тыс. рублей на человека; при утрате имущества первой необходимости - 75 тыс. рублей, при полной утрате имущества - 150 тыс. рублей. Кроме того, пособие в связи с гибелью члена семьи составляет 3 млн рублей; пособие для тех, кто получил средний или тяжкий вред здоровью - 600 тыс. рублей, легкий вред здоровью - 300 тыс. рублей.