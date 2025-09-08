Министр иностранных дел России написал его около 30 лет назад

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров перед традиционной встречей, приуроченной к началу учебного года, вместе со студентами МГИМО спел гимн университета.

Слова гимна МГИМО знакомы Лаврову - именно он написал эти стихотворения около 30 лет назад.

Каждый год глава МИД РФ проводит встречу в МГИМО со студентами и преподавателями университета, включающую в себя две части: в первой министр дает характеристику общей ситуации во внешней политике, во второй - отвечает на вопросы. Вопросы затрагивают обширный круг тем. Студенты интересуются мнением министра по актуальным внешнеполитическим сюжетам, спрашивают о его студенческих годах, об особенностях работы в МИД, а также о любимых блюдах и предпочтениях в музыке.

Встреча всегда проходит в дружеской и теплой атмосфере. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, мероприятие уже стало визитной карточкой начала учебного года в МГИМО.