В регионе из-за возможных погодных условий существует вероятность возникновения ЧС и происшествий природного характера

НАЛЬЧИК, 8 сентября. /ТАСС/. Ливни, сильные дожди и сход селей прогнозируют синоптики в Кабардино-Балкарии (КБР) в ближайшие несколько дней. Об этом сообщили ГУ МЧС России по республике.

"По представленным северо-кавказским управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды данным, в течение суток 8 сентября, 9, 10, 11 сентября местами на территории КБР возможны сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-25 метров в секунду. На реках - подъем уровней воды до неблагоприятных отметок, в горах сход селей малого объема", - говорится в сообщении ведомства.

Также в республиканском МЧС сообщили, что в КБР из-за возможных погодных условий существует вероятность возникновения ЧС и происшествий природного характера.