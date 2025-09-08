Уточняется, что, если бы в таком случае открывали больничный, пособие бы потеряло функцию компенсации утраченного заработка из-за наступления страхового случая

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Сотрудник, который во время своего больничного не работает на основной работе, но продолжает работать по совместительству и получает за это доход, не получит пособие по временной нетрудоспособности. Об этом свидетельствуют данные из документов Соцфонда, которые изучил ТАСС.

"Когда застрахованное лицо в период временной нетрудоспособности, отраженный в сформированном листке нетрудоспособности, по основной работе не работает, при этом продолжает осуществлять трудовую деятельность на условиях внутреннего совместительства (в том числе дистанционно), оснований для назначения и выплаты пособия за время осуществления трудовой деятельности в период временной нетрудоспособности, определенный врачом, не имеется, так как временное освобождение от работы с обязательным соблюдением определенного врачом режима лечения распространяется на все места работы и не может реализоваться по усмотрению застрахованного лица выборочно", - говорится в документе.

Уточняется, что, если бы в таком случае открывали больничный, пособие бы потеряло функцию компенсации утраченного заработка в связи с наступлением страхового случая и приобрело бы характер дополнительного материального стимулирования застрахованного лица. Это, в свою очередь, будет являться злоупотреблением правом.

Кроме того, подчеркивается, что несоблюдение режима лечения, который определил врач, может негативно сказываться на процессе выздоровления, а выход на работу без выписки является одним из нарушений условий оказания медицинской помощи.