В ведомстве советуют включить двухфакторную аутентификацию, скрыть номер телефона и проверять список устройств, имеющих доступ к учетной записи

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Скрыть номер телефона и включить двухфакторную аутентификацию необходимо для того, чтобы защитить профиль и данные в Telegram. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"Скройте свой номер телефона от посторонних глаз. Это обеспечит вашу приватность в общении, снизит вероятность получения сообщений от злоумышленников и нежелательной рассылки от незнакомцев", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

В МВД также советуют периодически проверять список устройств, имеющих доступ к аккаунту. "Если в разделе "Устройства" есть активное подключение с неизвестного девайса, то удалите его ("Завершите сеанс")", - советуют в УБК.

Кроме того, в МВД рекомендуют включить двухфакторную аутентификацию. "Облачный пароль обезопасит учетную запись от мошенников, даже если они завладеют вашим устройством или номером телефона", - сказали в управлении.

Также правоохранители советуют не хранить во вкладке "Избранное" важные сведения, например, сканы документов, сообщения с паролями и логинами, банковские реквизиты, приватные фотографии. Также лучше запретить незнакомцам звонить в мессенджер, не сообщать код подтверждения для входа от Telegram, не переходить по ссылкам от незнакомцев, а сообщения со ссылками от близких лучше перепроверять.

В России с 1 июня текущего года госорганам и финансовым организациям запрещено использовать зарубежные мессенджеры для общения с гражданами. В МВД отметили, что это поможет пресекать случаи, когда злоумышленники выдают себя за работников этих организаций.