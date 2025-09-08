Прививка доступна в 18 мобильных пунктах у станций метро, МЦК и МЦД, а также в поликлиниках по предварительной записи

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Кампания по вакцинации от гриппа началась в Москве в понедельник. Прививку можно сделать у станций метро, МЦК и МЦД и во всех городских поликлиниках и их филиалах, сообщила журналистам заммэра столицы Анастасия Ракова.

"Мы создали все необходимые условия, чтобы горожане могли сделать прививку в подходящее для них время в ближайшем мобильном пункте: у станций метро, МЦК и МЦД или в любой городской поликлинике и их филиалах. А уже с 10 сентября, чтобы защитить самую уязвимую категорию жителей, юных москвичей, массовая вакцинация начнется в школах и детских садах. Не стоит забывать, что для формирования иммунитета необходимо около двух недель, поэтому лучше обезопасить себя и своих близких и сделать прививку как можно скорее", - рассказала Ракова.

По ее словам, в настоящее время в Москве наблюдается стабильная эпидемиологическая ситуация, вирусов гриппа в столице не зафиксировано. С наступлением осеннего сезона ожидается традиционный рост заболеваемости.

Она добавила, что на сегодняшний день в структуре вирусов в Москве незначительно выросла доля риновирусов, что свойственно сезону. Второе и третье места занимают коронавирусы и вирусы парагриппа. Большинство выявленных случаев ковида, более 80%, приходится на вариант "Стратус" и его разновидности. Заммэра подчеркнула, что для данного штамма характерно преимущественно легкое течение заболевания.

Для получения прививки в поликлиниках, можно записаться онлайн на сайте mos.ru и через мобильное приложение "ЕМИАС.Инфо". Также вакцинация доступна в 18 мобильных пунктах у станций метро, МЦК и МЦД. Они работают каждый день, с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00, с 9:00 до 18:00 по субботам и с 9:00 до 16:00 по воскресеньям. С собой нужно взять только паспорт РФ и полис ОМС.