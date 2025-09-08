В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 460 транспортных средств, со стороны Керчи - 340

СЕВАСТОПОЛЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Очереди с обеих сторон Крымского моста суммарно составляют 800 автомобилей, сообщается в Telegram-канале о ситуации на подходах к мосту.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 460 транспортных средств. Время ожидания около двух часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 340 транспортных средств. Время ожидания около часа", - говорится в сводке на 11:00.

По данным канала, пробки начали скапливаться с утра: к 08:00 со стороны Керчи ожидали проезда 35 машин, к 09:00 очередь появилась и со второй стороны.