МАХАЧКАЛА, 8 сентября. /ТАСС/. Первый модуль обучения участников республиканской программы "Доблесть гор" стартовал в Дагестане. Официальный старт дал глава региона Сергей Меликов, сообщили в пресс-службе руководителя республики.

Уточняется, что участники программы изучат вопросы государственной политики и системы управления. Обучение рассчитано на год и включает 502 академических часа. Реализацией программы займется Высшая школа государственного управления РАНХиГС. С участниками будут работать опытные наставники и эксперты.

"Первый модуль продлится две недели. Он пройдет в очном формате с проживанием на территории образовательного лагеря и полным погружением в процесс обучения. Участники смогут не только сосредоточиться на образовательных задачах, но и обменяться опытом. Ранее кандидаты прошли тестирование и очные собеседования. По итогам отборочного этапа общественный совет определил 35 военнослужащих, которые пройдут профессиональную переподготовку в сфере государственного и муниципального управления. Кроме того, 62 участника включены в резерв программы", - добавили в пресс-службе руководителя республики.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов своим указом учредил региональную программу развития для участников и ветеранов специальной военной операции (СВО) "Доблесть гор", которая стала региональным аналогом федеральной программы "Время героев".