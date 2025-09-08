Для меня это признание в любви джазу и моему родному городу, отметила Дарья Тишина

ЧИТА, 8 сентября. /ТАСС/. Уроженка Читы, студентка Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Дарья Тишина создала иллюстрацию "В Чите родился русский джаз!". Ее работа стала неофициальным символом четвертого фестиваля, посвященного джазовому музыканту Олегу Лундстрему, который пройдет в Забайкальском крае, сообщили в пресс-службе мероприятия.

"Джаз для меня - это музыка детства. Каждый год мы всей семьей ехали на Байкал, и папа всегда готовил новую подборку - от классики до современных исполнителей. О фестивале я узнала только в этом году, и хотя лично прийти не смогу, счастлива, что там будет моя работа. В ней я использовала слова музыковеда Алексея Баташева: "Кто бы мог подумать, что 2 апреля 1916 года в Чите родится советский джаз!". Я верю, что русский джаз - особенный: он мелодичнее, академичнее, но в нем столько эмоций и души. Именно таким сделал его Олег Лундстрем, воспитав поколение ярких музыкантов. Для меня это признание в любви джазу и моему родному городу", - приводятся в сообщении слова Тишиной.

Ежегодный фестиваль Олега Лундстрема - одно из главных культурных событий Забайкальского края. В программе - концерты джаза, классики и театральные постановки. Фестиваль проходит при поддержке губернатора и Министерства культуры Забайкальского края, а также Фонда развития Забайкалья. В 2025 году фестиваль расширяет свою географию, концерты пройдут на главных сценах Читы, а также в небольших городах и селах Забайкалья.

"Для нас большая радость принимать такие творческие "подарки". Фестиваль всегда открыт для новых идей и молодых талантов. Именно такие работы наполняют его энергией и делают ближе к людям. Мы с радостью включаем их в программу и ждем всех на наших мероприятиях с 17 по 29 сентября в Забайкалье", - приводятся в сообщении слова художественного руководителя фестиваля Петра Лундстрема.

Олег Лундстрем родился в Чите 2 апреля 1916 года, с 1921 года жил в Харбине, где в 1934 году организовал собственный джазовый коллектив. Популярность пришла к музыкантам в 1936 году после переезда в Шанхай. В 1947 году Лундстрем и его джаз-группа вернулись в СССР, в 1984 году музыканту присвоили звание народного артиста РСФСР. Оркестр Олега Лундстрема занесен в книгу рекордов Гиннесса как старейший джаз-оркестр России. Петр Лундстрем - его внучатый племянник. Впервые фестиваль Лундстрема провели на родине джазмена, в Забайкалье, в 2022 году.