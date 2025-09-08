Школы работают на базе роддомов и перинатальных центров

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Школы для будущих родителей действуют в Московской области, в них специалисты рассказывают о подготовке к родам и уходе за новорожденным. С начала года их учениками стали более 35 тыс. человек, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Понимаем, что подготовка к рождению малыша может быть очень волнительной. Поэтому в Подмосковье организованы школы для будущих мам и пап. На занятиях специалисты рассказывают о подготовке к родам, уходе за новорожденным, послеродовом периоде, грудном вскармливании, возможностях системы родовспоможения и отвечают на интересующие вопросы. С начала года обучение в школах будущих родителей прошли более 35 тыс. человек", - привели в тексте слова зампреда правительства - министра здравоохранения региона Максима Забелина.

В пресс-службе добавили, что школы будущих родителей работают на базе роддомов и перинатальных центров. Занятия проводятся бесплатно акушерами-гинекологами, неонатологами, перинатальными психологами и другими.

Как дополнили в министерстве, ознакомиться с расписанием занятий школ будущих родителей можно на сайтах медицинских организаций.