Расширились возможности для ранней диагностики заболеваний глаз, что позволяет повысить эффективность терапии, снизить риск осложнений и сохранить качество зрения у пациентов разных возрастов

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Пилотный проект, направленный на обследование сетчатки глаза, запустили в окружной больнице Салехарда Ямало-Ненецкого автономного округа. Охватить диагностикой планируется всех пациентов пенсионного возраста, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В окружной больнице реализуется пилотный проект по обследованию сетчатки глаза. <…> Проект был запущен по поручению губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. Площадкой для его реализации была выбрана больница в Салехарде. Охватить диагностикой планируется всех пациентов пенсионного возраста", - говорится в сообщении.

Теперь расширились возможности для ранней диагностики и своевременного начала лечения заболеваний глаз. Это позволяет повысить эффективность терапии, снизить риск осложнений и сохранить качество зрения у пациентов разных возрастов. Также дополнительно в больницу приняли на работу врача-офтальмолога. Ранее проводилось только измерение внутриглазного давления, а при наличии жалоб пациент дополнительно направлялся на обследование к офтальмологу.

Для этих целей в больницу поступил современный когерентный томограф, который сочетает в себе оптическую когерентную томографию и цветную фундус-камеру, позволяя врачу-офтальмологу получить полную картину состояния глаз пациента всего за одно посещение. Устройство может работать как с расширенным зрачком, так и с обычным, встроенный сенсорный экран вращается на 360 градусов. Исследование будет проводиться около 20 минут. "Когерентный томограф помогает выявить заболевания сетчатки и макулы, когда происходит возрастная дегенерация, диабетический макулярный отек, глаукому на ранних стадиях, изменения переднего сегмента глаза, сосудистые нарушения сетчатки", - приводит пресс-служба слова врача-офтальмолога СОКБ Регины Хисматуллиной.

Реализация пилотного проекта решает задачи нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".