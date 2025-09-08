Глава региона Денис Пушилин наградил около 40 военнослужащих, в том числе были вручены семь Золотых звезд Героя ДНР

САУР-МОГИЛА /Шахтерский округ, ДНР/, 8 сентября. / ТАСС/. Памятными мероприятиями на мемориале "Саур-Могила" открылось празднование Дня освобождения Донбасса в ДНР, передает корреспондент ТАСС.

Торжества начались на нижней площадке мемориала у стел с именами красноармейцев, погибших при взятии высоты. Основные бои здесь развернулись в июле-августе 1943 года, Саур-Могила была одной из ключевых точек Миус-фронта - укрепленной линии обороны гитлеровцев. Глава республики Денис Пушилин наградил около 40 военнослужащих, в том числе были вручены семь Золотых звезд Героя ДНР.

"То, что вы делаете, то, что вы совершаете подвиги, причем в текущем моменте этих подвигов достаточно много, они буквально ежедневно совершаются, - обратился Пушилин к бойцам. - Спасибо, что вы своими действиями подаете пример следующим поколениям".

После состоялась панихида в часовне святого благоверного князя Александра Невского, далее шествие направилось на верхнюю площадку мемориала к Вечному огню, где прошло возложение цветов. На холме участники акции развернули самую большую в мире копию Знамени Победы.

"Освобождение данного кургана являлось переломной точкой как в далеком 1943 году, так и в 2014 году, - отметил Пушилин. - В 1943 году ценой неимоверных усилий был сложен тот необходимый переломный момент, который позволил в последующем освободить и весь Донбасс, и дальше продвигаться, освобождая нашу территорию".

В Минкультуры ДНР сообщили ТАСС, что к празднику подготовили шесть больших мероприятий, включая концерты, книжный фестиваль, социально-культурную акцию "У солдатского костра". Донецкий республиканский художественный музей представил проект о судьбах художников фронтовиков, включивший цикл радиоинтервью.

День освобождения Донбасса отмечается 8 сентября. В этот день в 1943 году в ходе Донбасской наступательной операции освобожден от фашистов город Сталино (ныне - Донецк).