МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. "Радио РБК" начало вещание в пяти регионах РФ. Среди городов вещания - Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Тюмень и Воронеж, в цифровом формате радио доступно из любой точки мира, сообщается на сайте издания.

"В понедельник, 8 сентября, в 7 утра РБК запустил деловое разговорное радио на FM-частотах", - сообщили в издании.

Радиостанция работает в цифровом формате на rbc.ru. Также с 8 сентября "Радио РБК" доступно в пяти областных центрах и соседних городах: в Москве (92.8 FM), Санкт-Петербурге (102.0 FM), Нижнем Новгороде (107.4 FM), Тюмени (100.6 FM), Воронеже (101.1 FM).

"РБК планирует расширять федеральную сеть радиостанций и территорию FM-вещания", - добавили в издании.

Главным редактором "Радио РБК" стала Инна Голубева, ранее руководившая новостной службой телеканала РБК.

Вещание РБК идет круглосуточно, сигнал доставляется по часовым поясам, по всей территории FM-вещания эфир привязан к местному времени.