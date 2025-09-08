В регионе могут возникнуть ЧС, связанные с подтоплением в населенных пунктах и на автодорогах, увеличением количества ДТП, повреждением линий связи и электропередачи, кровель, остекления зданий и других конструкций

СТАВРОПОЛЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Экстренное штормовое предупреждение объявлено в Ставропольском крае на ближайшие трое суток. В эти дни на территории региона ожидаются ливни, которые будут сопровождаться градом и ветром до 25 м/с, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

"С 9 по 11 сентября местами в Ставропольском крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-25 м/с", - говорится в сообщении.

По данным главка, на территории региона могут возникнуть чрезвычайные ситуации, связанные с подтоплением низинных частей местности в населенных пунктах и на автодорогах, увеличением количества автоаварий, повреждением линий связи и электропередачи, повреждением кровель, остекления зданий и других конструкций.

Из-за непогоды также могут быть повреждены сельскохозяйственные культуры, отмечается в сообщении.